CLASSIFICA, AUTOSTIMA E MERCATO: PERCHÉ COL NAPOLI È PRIORITARIO

Iniziare al meglio il 2025. È questo l'obiettivo - neanche troppo difficile da indovinare, per la verità - di Raffaele Palladino e della sua Fiorentina che attende oggi alle ore 18 all'Artemio Franchi il Napoli capolista di Antonio Conte, capace di iniziare come forse meglio era impossibile immagine la sua prima stagione sulla panchina azzurra. Fiorentina-Napoli non è mai una partita come le altre e lo sa bene il tecnico pugliese che a Firenze ha vinto qualche volta ma è tornato anche con le pive nel sacco in più di un'occasione (la più celeberrima è il famoso 4-2 targato Pepito Rossi), ma stavolta c'è veramente tanto in palio.

La Fiorentina deve correre

Un pareggio acciuffato all'ultimo tuffo e due sconfitte: è questo il bilancio della Fiorentina nelle ultime 3 partite di campionato contro Bologna, Udinese e Juventus. Un calo era fisiologico dopo le 8 vittorie consecutive ma la Serie A non aspetta i viola e i bonus sono già terminati: la Lazio dista 3 punti e dietro Juventus, Milan ma anche Bologna sono pronte a sfruttare ogni passo falso. I punti in classifica attualmente sono 32 e chiudere il girone d'andata a 35 sarebbe la ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione più che positiva, ma è soprattutto tenere il passo delle altre che interessa alla Fiorentina. Poi c'è la questione autostima, perché dopo il pareggio con la Juventus, raccogliere un altro risultato positivo con una big del campionato darebbe un'ulteriore spinta ai ragazzi di Palladino.

Poi c'è il mercato

Inutile nascondere che sullo sfondo resta sempre il calciomercato, con Fiorentina e Napoli che peraltro si sono dimostrate tra le più attive in Italia e sono pronte a chiudere l'affare Folorunsho proprio dopo la partita del Franchi. Ma i dirigenti viola, che stanno scandagliando il mercato in cerca soprattutto di un esterno che possa far fare il salto di qualità alla squadra, sperano in un risultato positivo anche per avere più tempo: con una sconfitta urgerebbe qualche intervento per non perdere definitivamente il treno della testa della Serie A. Di motivi per fare bene con il Napoli insomma non mancano, il Franchi attende i campani e si prepara a una battaglia che potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo della stagione.