CERTEZZA RITROVATA. RIECCO MILENKOVIC, IL VIOLA PIÙ FORTE

Nikola Milenkovic è pronto a riprendersi quel posto da titolare che ha fatto suo a suon di ottime prestazioni e che si è voluto ricucire anche attraverso il rinnovo di contratto firmato questa estate. Di fatto questa sera la Fiorentina ritroverà la sua colonna portante in difesa. Come disse anche lo stesso Vincenzo Italiano dopo il suo infortunio: "Oggi perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina".

I viola ripartono contro la Lazio dopo la convincente vittoria in Conference League contro gli Hearts, nella quale il centrale serbo ha comunque contribuito a mantenere la porta inviolata giocando i secondi 45 minuti di gara. Perchè tra averlo o non averlo in campo per la Fiorentina cambia tanto.

In questa stagione la squadra di Vincenzo Italiano ha avuto a disposizione Nikola Milenkovic soltanto in solo 7 occasioni, a causa dell'infortunio rimediato contro la Juve, per un totale di 548 minuti. Nelle 7 gare in cui l'ex Partizan è stato in campo, la Fiorentina ha subito solo 4 reti, facendo registrare con una media dunque di 0,6 gol subiti a partita. Un dato sicuramente positivo, che spiega come questo reparto trovi maggiore equilibrio solamente col serbo in campo.

La difesa di Italiano, in questo inizio di stagione, ha dovuto fare a meno della sua colonna portante in 5 gare, precisamente contro Udinese, RFS, Bologna, Basaksehir, Hellas Verona e Atalanta. In queste 6 occasioni le reti concesse agli avversari sono state ben 8, con una media più che raddoppiata rispetto al caso visto in precedenza. In sostanza il reparto difensivo dipende da Milenkovic.

Inoltre Nikola Milenkovic ha nella Lazio il suo tallone d'Achille, essendo la squadra contro cui ha perso più partite in carriera (ben 7, con una sola vittoria e un pareggio). Una certezza dunque che torna in campo per rilanciare la sua Fiorentina e per sfatare questo trend negativo contro i biancocelesti.