Celje-Fiorentina, le pagelle: Ranieri solido, Mandragora c'è, De Gea decisivo. Beltran e Moreno deludono

DE GEA - Controlla le prime conclusioni degli sloveni poi non deve compiere interventi. E’ invece decisivo nella ripresa prima intervenendo sul colpo di testa di Vuklisevic poi sul tiro di Emilson, 7

PONGRACIC - Un buon intervento in scivolata e pochi affanni in un primo tempo senza grandi problemi. Va un po’ peggio nel secondo tempo quando commette il fallo da rigore che consente al Celje di riaprire la partita, 5,5

COMUZZO - Agisce da centrale dei tre davanti a De Gea e a parte un retropassaggio sbagliato non corre rischi. Si fa invece sovrastare su un colpo di testa nella ripresa sul quale De Gea deve superarsi, 5,5

RANIERI - Dalla sua parte il Celje si fa vedere un paio di volte nei primi 10 minuti poi veste i panni dell’attaccante e porta in vantaggio la Fiorentina con la complicità del portiere sloveno. Resta solido anche nel secondo tempo, 6,5

MORENO - Qualche difficoltà iniziale nel trovare le misure sulla fascia di competenza nel corso di un primo tempo nel quale viene anche ammonito. Esperimento non propriamente riuscito, 5

Dal 1’st PARISI - Gioca male il primo pallone consegnandolo agli avversari, poi recupera sicurezza col passare del tempo, 6

MANDRAGORA - Arriva al tiro sul finire di primo tempo ma alzando troppo la mira e sparando ampiamente sopra la traversa. Rimedia un pestone in area di rigore nella ripresa e realizza il penalty che vale il 2-0 della Fiorentina. Festeggia il record di presenze in Europa con una buona gara, 7

CATALDI - Si limita ad alimentare il giropalla tenendo d’occhio qualche inserimento per vie centrali. Fino al momento del cambio sbaglia praticamente niente, 6,5

Dal 17’st RICHARDSON - Ci prova da fuori area dopo il gol sloveno mandando alto non di molto sopra la traversa. Entra bene in partita, 6,5

ADLI - Torna titolare dopo parecchio tempo e nella prima frazione sembra pagare il tempo passato fuori sbagliando qualche appoggio di troppo. Non va meglio nel resto della gara fino al momento del cambio, 5,5

Dal 17’st FAGIOLI - Non entra benissimo in partita perchè da un suo passaggio sbagliato nasce l’azione che vale il rigore concesso al Celje, 5,5

FOLORUNSHO - Si trova spesso a contenere l’esterno Matko che su quella fascia cerca di dare molta profondità ma comunque in avvio è tra i pochi a cercare il fondo. Si vede che non è nel suo ruolo ma comunque non sfigura, 6

Dal 31’st DODÒ - Su un retropassaggio sbagliato per poco non si procura una bella occasione da rete, 6

BELTRAN - Come da prassi arretra spesso sulla linea dei centrocampisti per farsi dar palla. Esce lentamente dal match e quando Zaniolo lo serve, a metà ripresa, non trova il tempo giusto per arrivare al tiro. Poco incisivo, 5

ZANIOLO - Poco servito nel primo tempo fatica a trovare gli spazi giusti per arrivare al tiro. In avvio di ripresa finisce tra gli ammoniti poi cerca di lottare su parecchi palloni senza grandi fortune anche se non è male il tocco a un quarto d’ora dalla fine per Beltran, 5,5

Dal 43'st KEAN - S.v.

PALLADINO - Conferma il turnover ipotizzato alla vigilia rispolverando Zaniolo con Beltran in attacco e adattando Moreno e Folorunsho rispettivamente a destra e sinistra, in mezzo c’è Adli al posto di Fagioli infine dietro torna titolare Comuzzo. L’avvio dei suoi è un po’ troppo morbido poi però l’iniziativa di Ranieri è premiata con il gol del vantaggio che anestetizza la partita fino all’intervallo. Nella ripresa entra Parisi al posto di Moreno mentre Mandragora dal dischetto firma il raddoppio. Entrano Richardson e Fagioli per Cataldi e Adli ma un errore dell’ex Juve consente al Celje di sfruttare il rigore che riapre la partita. Seppure porti a casa una vittoria in trasferta la sofferenza nel finale tiene aperta la gara di ritorno e al di là del turnover qualche cambio sembra arrivare un po’ troppo tardi, 6