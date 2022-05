CASTROVILLI, IL DIARIO DEL RECUPERO E I PRIMI ESERCIZI IN PALESTRA: "WORK WORK WORK"

Un passo alla volta. Gaetano muove di nuovo i primi passi verso il recupero dopo l'operazione al crociato e ai legamenti. Se stamattina ha aggiornato sulla visita fatta ieri a Villa Stuart, oggi era già in palestra per la riabilitazione che, ovviamente sarà lentissima. Dopo l'intervento del 21 aprile, la stima fatta dalla Fiorentina stessa è di 8/10 mesi per il ritorno in campo. Perciò oltre al tanto lavoro che Gaetano dovrà fare ci sarà anche quello di non demoralizzarsi e perdersi d'animo lontano dal campo. Chi è passato da un grave infortunio consiglia di concentrarsi su se stessi e circondarsi di persone care ed è quello che sta facendo il giocatore con la futura moglie Rachele sempre vicina (e il cagnolino Furia), tra l'altro con un matrimonio da preparare per il prossimo mese.

Ma dopo la visita del professor Mariani il giocatore non ha perso tempo e appunto è tornato subito al lavoro: "work work work" scrive nelle storie Ig. Pesi in mano e esercizi per il ginocchio (come nelle foto postate dal centrocampista) sono già un motivo per guardare avanti. Il giocatore inoltre, come ha annunciato lui stesso, terrà un diario social della riabilitazione, tanto che stamattina ha spiegato via Instagram: "Da oggi continuerò a raccontare il mio percorso di recupero, per condividere con voi questa, a suo modo, avventura. Tolti i punti, fatti i primi test. E tutto procede per il verso giusto: sono super carico per continuare il mio percorso di recupero, giorno dopo giorno! Ogni dettaglio è importante, e non voglio lasciare nulla al caso". Un modo dunque per avere un obiettivo e mettere nero su bianco i passi avanti fatti senza mai scoraggiarsi. Con la speranza che il diario racconti presto (pur nel 2023) il ritorno in campo, Castrovilli lavora per quello.