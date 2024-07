CAPITOLO CESSIONI: AMRABAT E IKONE CON PIÙ DI UN PIEDE FUORI E OCCHIO A MILENKOVIC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani partirà ufficialmente la stagione della Fiorentina di Raffaele Palladino, con le visite mediche di prassi e il primo allenamento del ritiro al Viola Park. Oltre ai convocati per il ritiro a Bagno a Ripoli, domani ci saranno le visite mediche per Moise Kean, l’attaccante ex Juve fortemente voluto da Palladino. Un avvio di stagione che sembra procedere a rallentatore visto che non tutto il gruppo squadra sarà presente alla prima seduta di allenamento. Nico Gonzalez e Martinez Quarta sono ancora impegnati in Copa America con l’Argentina, mentre Nikola Milenkovic e Antonin Barak sono ancora in vacanza visti i recenti impegni nelle proprie Nazionali all’Europeo. Infine manca Lucas Beltran, impegnato con l’Under 23 alle Olimpiadi di Parigi.

Amrabat e Ikone verso l'uscita- A queste assenze, si devono sommare tutti gli interrogativi che provengono dal fronte mercato, soprattutto su quello delle cessioni. Jonathan Ikoné e Sofyan Amrabat sono i casi più eclatanti. Il francese sembra già sul piede di partenza visto che, come sostenuto dallo stesso Palladino nella conferenza stampa di presentazione, non avrebbe nemmeno risposto alla chiamata telefonica del nuovo mister quando era in vacanza. Il giocatore ha avuto delle offerte dall’Arabia e dall’Ajax e una sua cessione potrebbe portare fino a 15 milioni nelle casse viola. Amrabat invece ha sempre manifestato la volontà di non voler tornare a Firenze per restare al Manchester United che, tuttavia, non ha ancora mostrato interesse a voler trattenere il giocatore. Se non verrà riscattato, dovrà fare ritorno a Firenze anche contro la sua volontà. Attualmente non figura tra i convocati, ma solo perché al momento non ha finito le proprie vacanze.

Nzola, interesse da parte del Cagliari- Un altro giocatore che potrebbe lasciare la squadra è M'Bala Nzola. Il centravanti ex Speia non avrebbe convinto la società che sta valutando una cessione a titolo definitivo per cercare di rientrare nelle spese effettuate per il giocatore nella scorsa sessione estiva. Su di lui c'è il Cagliari e la società viola punta di rivenderlo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Il rientro dei prestiti che non hanno convinto- Nel ritiro sono tornati dai prestiti anche Josip Brekalo e Abdelhamid Sabiri. Palladino valuterà tutti gli elementi con la società e insieme deciderà chi potrà rimanere e chi invece non farà parte del progetto e per entrambi i centrocampisti è molto probabile che la loro avventura proseguirà altrove.

Milenkovic, possibile addio?- Tra i partenti non è da escludere, anche se ancora non c’è nessuna squadra in trattativa, Nikola Milenkovic. Il difensore serbo che, nonostante l’eliminazione della sua Nazionale, ha giocato un buon Europeo ed ha un contratto che lo lega alla società viola fino al 2027. La Fiorentina, a meno che non arrivi un’offerta ragionevole, non vorrebbe privarsi del difensore in rosa dalla stagione 2017/2018 ma in caso di partenza i viola valutano Logan Evans Costa, difensore centrale francese del Tolosa.