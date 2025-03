La sindaca Funaro: "L'Arno è sotto i 4 metri, salirà nel pomeriggio. Firenze ha criticità"

Dopo essersi confrontata con la Protezione Civile, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato a Toscana TV in merito alla situazione che sta vivendo la città, sommersa dalle incessanti piogge: "La situazione sul Comune di Firenze ha delle criticità sulla viabilità. Abbiamo avuto problemi sull'Ema che ha esondato, per cui sia sul Comune di Firenze che su quelli di Bagno a Ripoli. Altre piccole criticità che però sono state subito affrontate erano all'Isolotto e a Rovezzano. Il livello dell'Arno è ancora al di sotto dei quattro metri, è previsto che per la fine del pomeriggio possa anche superarli ma ricordo che il livello d'allarme è attorno ai 5 metri e 50.

Siamo ancora al di sotto ma stiamo molto attenti, è la prima volta da quando è stato attivato il nuovo codice della Protezione Civile che c'è un codice rosso, per cui massimo attenzione. Siamo in contatto con tutti i Comuni,soprattutto con quelli che hanno avuto più problemi come Sesto, Campi, Marradi. Il personale sia della Protezione Civile che Sanitario sta intervenendo, stiamo predisponendo nuove ordinanze".