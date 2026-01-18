Live Bologna-Fiorentina 0-0, subito palla gol non sfruttata da Parisi

14' - Bella sventagliata di Ndour per Dodo, che accorre sulla destra e la mette rasoterra: la difesa di Italiano fa buona guardia.

8' - Cambiaghi va all'uno contro uno con Dodo ripetutamente. Prima ottiene un angolo, poi trova un buon cross che però finisce sul fondo.

6' - Colpo di testa fiacco di Piccoli su calcio d'angolo dalla destra.

4' - Subito un'occasione per la Fiorentina! Il Bologna sbaglia un rilancio, Gudmundsson trova il pallone e serve intelligentemente Parisi sulla destra: l'ex Empoli però è lento nello spostare la palla sul sinistro e calciare.

3' - Grande giocata con la suola di Fagioli, che si libera di due uomini e innesca un'azione corale, sprecata da un cross sbagliato dalla destra.

1' - Partiti! Primo pallone toccato dal Bologna.

15:00 - Avvenuto il minuto di silenzio, calcio d'inizio a brevissimo.

14:59 - Formazioni in campo, tutto pronto al Dall'Ara. A breve il minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso.

14:55 - Squadre che stanno uscendo dal tunnel degli spogliatoi, Fiorentina in maglia bianca e col lutto al braccio per ricordare Rocco Commisso, scomparso ieri.

14:50 - Cambio dell'ultimo secondo in casa Bologna, con Vitik che alza bandiera bianca dopo il riscaldamento. Al suo posto c'è Casale, con le formazioni ufficiali che diventano le seguenti:

Bologna: (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Pochi minuti al calcio d'inizio di Bologna-Fiorentina, partita nel menù della 21a giornata di campionato in programma al Dall'Ara, ore 15. Un match carico di aspetti emotivi, a poche ore dalla scomparsa di Rocco Commisso che ha stravolto tutto l'universo viola, peraltro alla vigilia della gara contro Vincenzo Italiano, allenatore simbolo della presidenza italo-americana. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca direttamente da Bologna. Su FirenzeViola.it, invece, il racconto testuale con voci e notizie.