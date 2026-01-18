FirenzeViola Bologna-Fiorentina, totoformazione: ballottaggio a centrocampo. Piccoli ok

La Fiorentina prova a guardare avanti dopo la notizia della morte del presidente e proprietario Rocco Commisso, e lo farà con un impegno di campionato tutt'altro che semplice. Vanoli e i suoi giocatori sono attesi a Bologna, da un Vincenzo Italiano che vuole dare seguito alla vittoria con l'Hellas e rilanciare i rossoblu in classifica. Per la partita, la Fiorentina si prepara a giocare senza Moise Kean, rimasto a Firenze per i postumi di un problema alla caviglia che si porta dietro da tempo. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi sorprese e lo confermano i quotidiani in edicola che sostanzialmente discordano solo su un ruolo.

In porta andrà De Gea, mentre la difesa sarà confermata con Dodo e Gosens sulle fasce e Comuzzo e Pongracic al centro. Fagioli guiderà il centrocampo nonostante la diffida, mentre anche su Ndour sono tutti d'accordo. Il ballottaggio è invece tra Mandragora e il nuovo acquisto Brescianini, inserito nella probabile formazione da quasi tutti i quotidiani. Sulle fasce Parisi e Gudmundsson, davanti sarà Piccoli a sostituire l'assente Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.