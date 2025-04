FirenzeViola Bagarre Europa! Fiorentina 8^, zona Champions "corta" in attesa del Bologna ma la Lazio allontana l'EL

Il pareggio della Fiorentina con il Milan (2-2) è stato certo spettacolare e per niente noioso, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e a corrente alterna ma alla fine ha portato ad una divisione della posta che purtroppo serve a poco ad entrambe le squadre. Serve meno al Milan che perde terreno e che con 48 punti deve sperare in una rimonta miracolosa d, ma anche per la Fiorentina la lotta si fa più dura con il rimpianto dei due punti persi dopo il doppio vantaggio e i risultati delle rivali nel week end che lasciano i viola all'ottavo posto.

Atalanta-Lazio 0-1 e Roma-Juventus 1-1

La 30esima giornata è stata caratterizzata da tanti scontri diretti ed un verdetto è dato dalla crisi ufficiale dell'Atalanta che dopo aver perso a Firenze, in casa lascia altri tre punti alla Lazio, per un gol di Isaksen. In serata Roma e Juventus hanno pareggiato 1-1. Risultati dalla doppia lettura, quando sul piatto restano ancora 21 punti e tanti scontri diretti.

Zona Champions resta corta, in attesa del Bologna

Dal punto di vista della Champions, dando per scontate le prime due posizioni utili a Inter e Napoli, con l'Atalanta ferma a 58 punti e la Juventus che prende solo un punto (56), tutto dipenderà dal risultato di questa sera tra Bologna e Napoli. Se anche i rossoblù dovessero fermarsi, la zona Champions resterebbe molto corta. La Fiorentina a 52 punti disterebbe allora 6 punti dalla Dea e 4 da Juventus e Bologna ora quarte a 56 appunto.

Europa League più complicata

Il rovescio della medaglia però è che le romane ieri sera hanno guadagnato punti, lasciando fuori dalla zona Europa la Fiorentina, ottava come detto. In particolare la Lazio con il successo scaccia via i malumori degli ultimi passi falsi e si rilancia in classifica con 55 punti e "vede" la Champions a -1 e a +2 dalla Roma e +3 dalla Fiorentina appunto. Per la quale la fuga della Lazio non è un bene considerando che l'Europa League deve rimanere un obiettivo concreto e la Champions, semmai, un sogno e avere troppe squadre davanti complica il cammino.

Tutto può ancora succedere

Con 21 punti ancora in ballo, tutto può ancora succedere visti calendari complicati di Bologna e Roma. Più semplice quello della Lazio, soprattutto se ha superato il momento di crisi, a parte il derby alla prossima poi sulla carta può prendere un buon margine prima di Juventus e Inter. I bianconeri oltre che con la Lazio se la dovranno vedere anche con il Bologna ma poi affronterà quasi tutte squadre in lotta per la salvezza ma nel finale avrà Udinese e Venezia che potenzialmente potrebbe avere già il destino deciso. La Fiorentina per rimontare deve dunque sfruttare le prossime tre gare con Parma, Cagliari ed Empoli, più abbordabili solo sulla carta e non certo come motivazioni visto sono in piena lotta salvezza. Poi andrà a Roma e Venezia, alla penultima riceverà il Bologna e chiuderà ad Udine.

Classifica zona Europa e prossime 7 partite (In maiuscolo le partite in trasferta)

3)ATALANTA 58 pt: Bologna, MILAN, Lecce, MONZA, Roma, GENOA, Parma

*4) BOLOGNA 56: ATALANTA,Inter, UDINESE, Juventus, MILAN, FIORENTINA, Genoa

5) JUVENTUS 56: Lecce, PARMA, Monza, BOLOGNA, LAZIO, Udinese, VENEZIA

6) LAZIO 55: Roma, GENOA, Parma, EMPOLI, Juventus, INTER, Lecce

7) ROMA 53: LAZIO, Verona, INTER, Fiorentina, ATALANTA, Milan, TORINO

8) FIORENTINA 52: Parma, CAGLIARI, Empoli, ROMA, VENEZIA, Bologna, UDINESE

9) MILAN 48: UDINESE, Atalanta, VENEZIA, GENOA, Bologna, ROMA, Monza

*Il Bologna deve ancora giocare la 30esima giornata con il Napoli