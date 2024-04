ATALANTA-FIORENTINA 4-1: PASALIC LA CHIUDE, È FINITA. VIOLA ELIMINATI

Fonte: dal nostro inviato a Bergamo - Andrea Giannattasio

53' - Finisce qui la partita, nel peggiore dei modi: la Viola perde 4-1 e in virtù dell'1-0 nella gara d'andata viene estromessa dalla Coppa Italia. La finale sarà Juventus-Atalanta.

52' - QUARTO GOL DELL'ATALANTA. PASALIC IN CONTROPIEDE. Su ribaltamento di fronte, l'Atalanta trova una prateria e davanti a Terracciano colpisce senza problemi: 4-1

50' - E INVECE È GOL. GOL REGOLARE. RETE DEL 3-1. E Atalanta ormai in finale di Coppa Italia. Finisce nel peggiore dei modi a Bergamo... come due anni fa, Milenkovic colpì al 94' stavolta i minuti di recupero sono fatali ai viola

49' - Gol di Lookman annullato per fuorigiooco: azione di contropiede con l'attaccante atalantino che entrato in area dalla sinistra è andato in rete in diagonale. Decisione sotto osservazione del Var

48' - Che rischio con Miranchuk! Cross dalla destra del russo, deviazione di Scamacca e di Comuzzo sul fondo ma l'ultimo a toccare è stato il centravanti nerazzurro

45' - Segnalati 5' di recupero

44' - De Ketelaere si divora in contropiede il gol del 3-1! Su un rimpallo sfortunato di Comuzzo, la sfera resta sui piedi del belga che però manda alta sopra la traversa

43' - Lookman! Il neo entrato in casa Atalanta si gira in area ma spara addosso a Terracciano. La Viola resiste. Forza, i supplementari sono vicini!

40' - È un robustissimo 5-3-1 quello imbastito adesso da Vincenzo Italiano, che chiaramente conta di andare ai tempi supplementari adesso...

38' - Italiano prepara gli ultimi tre cambi: dentro contemporaneamente Ikoné, Comuzzo e Kayode, fuori Kouame, Dodo e Mandragora

35' - Giallo per Scamacca per un fallo su Gonzalez: punizione per la Fiorentina

34' - Ora l'Atalanta ha ripreso a fare possesso palla, favorita dall'uomo in più e da una formazione ultra offensiva

30' - NUOVO VANTAGGIO DELL'ATALANTA. SCAMACCA IN SEMIROVESCIATA. Una rete bellissima che porta sul 2-1 la partita. Cross di Ruggeri dalla sinistra, torre di De Ketelaere con la sfera che arriva al centravanti che va in gol con uno splendido gesto tecnico

29' - Altro cambio dell'Atalanta: fuori Zappacosta e dentro Miranchuk

25' - Primi cambi per l'Atalanta: dentro Lookman e Pasalic per Ederson e Kolasinac

23' - GOOOOOOL!!!! GOOOOOL!!! QUARTA! LUCAS MARTINEZ QUARTA! La Fiorenina pareggia! Cross di Biraghi dalla sinistra dalla punizione generata dal fallo su Kouame, incornata vincente del Chino in area atalantina e palla in rete! È 1-1 a Bergamo!

22' - Buona punizione presa da Kouame a circa 5 metri dal limite dell'area: la Viola respira dopo una fase di apnea totale

17' - Fiammata di De Roon su sponda di De Ketelaere ma la palla per fortuna finisce ampiamente sul fondo. La Fiorentina deve provare a ritrovarsi!

15' - Eccolo il cambio che avevamo paventato: fuori Beltran e dentro Duncan

13' - Dalla panchina è pronto ad entrare anche Alfred Duncan: Italiano prova a dare freschezza sulle fasce ma adesso sì che, più di prima, serve un episodio favorevole.

11' - Punzione per l'Atalanta: botta di Scamacca, deviazione della barriera e palla in corner. Nulla di fatto dall'angolo con Kolasinac che poi si prende un giallo per un fallaccio

9' - Cambio immediato per i viola: fuori Belotti e dentro Martinez Quarta. Ma ora la gara per forza di cose cambierà...

8' - La Fiorentina resta in dieci! Espulsione diretta per Milenkovic che ha fermato Scamacca lanciato in contropiede su un imbucata centrale. Scelta di La Penna giustissima e ora punizione al limite dell'area per la Dea.

4' - Ruggeri sfiora il 2-0 di testa! Zappacosta scende sulla destra e va al cross, testa del terzino sinistro e palla che esce di un soffio alla destra di Terracciano. Che rischio!

3' - Atalanta partita a spron battuto in questa ripresa... la Viola deve reagire!

1' - Via alla ripresa! Nessun cambio rispetto ai 22 che hanno concluso la prima frazione di gara

=== INTERVALLO ===

49' - Finisce qui il primo tempo al Gewiss Stadium: Atalanta avanti 1-0, decide fin qui la rete siglata all'8' da Koopmeiners

45' - Assegnati ben 4' di recupero

44' - Giallo pesante in casa viola! Ammonito Rolando Mandragora, che era diffidato e dunque salterà l'eventuale finale di Coppa Italia...

43' - Risponde Jack, con un sinistro però centrale! Bell'azione di Belotti che poi vede un gran recupero di Hien, la sfera arriva sui piedi del 5 che però non intimorisce Carnesecchi

41' - Ruggeri spara in curva ma che pericolo! Azione di un imprendibile De Ketelaere che va sulla destra, serve Zappacosta che crossa al centro: botta del terzino sinistro e palla alta... che rischio!

38' - Viola pericolosi, all'improvviso! Su un rapido capovolgimento di fronte, Belotti fa secchi due avversari al limite dell'area e serve Kouame che va al tiro: palla deviata e che si perde... ma che chance...

35' - Mamma mia De Ketelaere! Discesa in contropiede del belga che al limite dell'area esplode un tiro che esce di centimetri alla sinistra di Terracciano. Occasione clamorosa per il bis della Dea...

33' - Adesso è l'Atalanta che sembra aver preso il sopravvento sul piano del gioco. La Viola si difende con maggiore affanno. Serve un episodio che possa permettere alla squadra di Italiano di pareggiare il match

30' - Mezz'ora di gara raggiunta: gara sempre in equilibrio decisa dallo sfortunato episodio dell'8'...

26' - Crolla a terra Gonzalez in area atalantina, travolto da Carnesecchi che in presa area ha dato una botta col ginocchio alla schiena del numero 10. Non sembrano essere però gli estremi per concedere il rigore.

22' - Attenzione all'Atalanta, ancora una volta pericolosa: discesa sulla sinistra di De Ketelaere, palla al centro per Koopmeiners che per fortuna non controlla al meglio. La Viola si chiude ma ora soffre...

20' - Azione offensiva viola con prima un colpo di testa di Bonaventura e poi una girata di Belotti che mettono paura alla Dea

18' - La Fiorentina non si perde d'animo e prova a contrattaccare: fallo di Ederson a centrocampo e punizione viola

14' - Non è gol! Si resta sull'1-0! La Penna, richiamato al Var, ravvisa il chiaro fallo di Koopmeiners su Beltran che ha dato il la all'azione del 2-0 e annulla tutto. Si resta sull'1-0...

13' - RADDOPPIO DELL'ATALANTA. SCAMACCA. 2-0. Un gol meraviglioso del centravanti nerazzurro: su un contrasto a centrocampo su Beltran (un pestone gigante di Koopmeiners) la sfera arriva a De Ketelaere e poi a Scamacca che poi tira una bomba sotto il sette e fa 2-0.

12' - Primo corner per la Fiorentina ma nulla di fatto: riparte l'Atalanta

11' - Risponde la Viola con una botta di Mandragora dalla distanza: la palla però finisce sul fondo... ma che peccato il gol del vantaggio della Dea così a bruciapelo, peraltro in un momento di totale controllo della partita da parte della Fiorentina...

8' - GOL DELL'ATALANTA. 1-0 DEA CON KOOPMEINERS. All'improvviso, quando nessuno se lo aspettava... su un errore banale in ripiegamento la palla sbatte su Mandragora e arriva sui piedi di Koopmeiners che va al tiro in diagonale e fa 1-0. Che peccato...

7' - Ci prova anche Belotti! Il Gallo si gira e calcia sul secondo palo trovando la risposta attenta di Carnesecchi

6' - Viola grintosa e convinta in questo avvio di gara: l'Atalanta fa buona guardia però in difesa e non permette a un filtrante di Bonaventura per Beltran di creare pericolo

5' - Gonzalez! Prova subito il tiro a giro sul secondo palo l'argentino ma Carnesecchi è abile a far sua la sfera

3' - Prova una sortita Gonzalez sulla destra ma è bravo Kolasinac a far rimbalzare il pallone sull'argentino e a far carambolare la palla sul fondo

2' - È la Fiorentina a gestire il primo pallone e a tentare le prime sortite ma l'Atalanta si difende bene

1' - Si comincia! Fiorentina che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale e la postazione da cui vi scriviamo

0' - Squadre in campo, finalmente! Atalanta con il completo casalingo formato da maglia nerazzurra e pantaloni neri. Fiorentina con la quarta divisa, ovvero quella bianca con inserti rossi stinti. Stadio Gewiss pressoché esaurito!

È il giorno della verità per la Fiorentina in Coppa Italia. Questa sera i viola a Bergamo, a partire dalle ore 21, affronteranno l'Atalanta nel ritorno delle semifinali del trofeo nazionale. Al Gewiss Stadium - tutto esaurito, con 500 tifosi arrivati da Firenze - si ripartirà dall'1-0 per i toscani ottenuto turno d'andata e realizzato da Mandragora. Italiano si presenta in Lombardia con la rosa pressoché al completo (salvo Nzola, non convocato per motivi personali) mentre Gasperini (squalificato e in tribuna) deve fare a meno di Holm, Toloi e Scalvini. Chi passa affronterà la Juventus nella finalissima di Roma del 15 maggio.

Ecco le formazioni ufficiali del match, che sarà diretto dal fischietto La Penna della sezione di Roma 1.

ATALANTA (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca.

A disposizione: 1 Musso, 31 Rossi, 43 Bonfanti, 33 Hateboer, 20 Bakker, 25 Adopo, 8 Pasalic, 10 Touré, 59 Miranchuk, 11 Lookman.

Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 38 Mandragora; 10 Gonzalez, 9 Beltran, 99 Kouame; 20 Belotti.

A disposizione: 53 Christensen, 30 Martinelli, 22 Faraoni, 33 Kayode, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 28 Martinez Quarta, 8 Lopez, 17 Castrovilli, 6 Arthur, 32 Duncan, 72 Barak, 19 Infantino, 11 Ikoné, 7 Sottil.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Giallatini-Del Giovane.

Quarto uomo: Marchetti.

Var: Aureliano.

A.Var: Marini.