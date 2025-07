FirenzeViola Asllani sul mercato: l’Inter apre all’addio, la Fiorentina rimane alla finestra. Lo scenario

Kristjan Asllani è ufficialmente sul mercato. A dirlo chiaramente, senza giri di parole, è stato il direttore sportivo dell’Inter Pietro Ausilio, che nella tarda serata di ieri ha aperto pubblicamente alla cessione del centrocampista albanese: “Pensiamo che dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l'ideale”.

Parole che certificano la volontà del club nerazzurro di cambiare pagina e, al tempo stesso, lasciano intendere che l’addio del classe 2002 sia stato già discusso e condiviso anche con lo stesso giocatore. Una separazione concordata, dunque, che potrebbe ora aprire spiragli interessanti per diversi club, tra cui la Fiorentina. Il club viola, pur senza aver ancora affondato il colpo, resta alla finestra. Il profilo di Asllani è considerato compatibile con quello che serve alla Fiorentina e con le esigenze del centrocampo, soprattutto nel ruolo di regista dove al momento manca un tassello.

Ma c’è di più: la Fiorentina, per Asllani, rappresenta proprio l’opportunità che sta cercando. Una squadra in cui potrebbe finalmente giocare con continuità e mettersi in mostra. Ed è proprio questo, oggi, ciò che il giocatore cerca con maggiore urgenza: spazio, responsabilità, minuti. L’Inter valuta il cartellino tra i 18 e i 20 milioni, una cifra che al momento ritenuta alta dalla Fiorentina. Ma a Firenze non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo e la sensazione è che, se una soluzione non dovesse emergere in tempi brevi, le richieste nerazzurre potrebbero gradualmente abbassarsi.

La separazione tra l’Inter e il giocatore è una certezza, ma resta da capire a quali condizioni e con quale destinazione. Dunque, se oggi l’operazione appare economicamente complessa, lo scenario potrebbe evolversi. E la Fiorentina, con un progetto tecnico chiaro e la possibilità di garantire spazio fin da subito, potrebbe diventare presto una soluzione molto più che teorica. La partita è aperta. E a Firenze, sanno che il momento giusto per entrare nel vivo potrebbe arrivare presto.