ANCORA CHIESA-VLAHOVIC, MA IN PANCA C'E' CUTRONE

Iachini carica i suoi: contro la Spal come se fosse la Juve. Il tecnico porta avanti il suo lavoro con costanza, la conferenza del giorno prima trasuda voglia di fare e stupire, oggi la riprova. Di certo il tecnico si affida a chi sta meglio e rimanda al futuro qualsiasi esperimento, si riparte dagli stessi undici di Bologna. Dietro resta la difesa a tre, in mezzo è ancora una volta Badelj il sacrificato, davanti Vlahovic e Chiesa.

La vera grande novità è allora la presenza in panchina di Cutrone per il quale ieri è arrivato il transfer. Inizialmente sarà il serbo a partire titolare, ma immaginare la staffetta e il conseguente esordio dell'attaccante arrivato dal Wolverhampton è immediato. Per il resto ancora Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski poi Benassi-Pulgar-Castrovilli in mezzo e Lirola Dalbert rispettivamente a destra e sinistra.

La Spal arriva al Franchi dopo la sconfitta con il Verona e con la tifoseria che dà segni di stanchezza, Semplici ha vissuto tempi migliori. Anche qui il modulo è sempre lo stesso, 3-5-2 con Murgia, Missiroli e Valoti in mezzo e Di Francesco e Strefezza sulle corsie esterne. Con l'ex Felipe che va in panchina davanti al portiere Berisha ci sono Cionek, Vicari e Igor. In attacco Petagna (seguito sul mercato anche dai viola) supportato da Floccari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Di Francesco, Murgia, Missiroli, Valoti, Strefezza, Floccari, Petagna