AMRABAT E VENUTI DALL'INIZIO, DAVANTI SPERA SAPONARA

Un passo alla volta, tradotto prima il Sassuolo poi la Juve. Se l’ambiente è già proiettato alla sfida di mercoledì, lo testimoniano le corse al biglietto, Italiano sa bene di dover gestire energie mentali e fisiche in vista del doppio impegno tra campionato e Coppa Italia, motivo per cui qualcosa nella formazione titolare di oggi a Reggio Emilia può cambiare.

Intanto in porta sembra destinato a tornare titolare Terracciano dopo il forfait con l’Atalanta, mentre a destra Venuti è favorito per dare un turno di riposo a Odriozola. Con Milenkovic squalificato tocca a Quarta affiancare Igor mentre a sinistra è confermato Biraghi. Se a centrocampo Bonaventura e più Maleh di Castrovilli puntano a una maglia da titolare per Amrabat c’è odore di una nuova chance, per risparmiare Torreira, quanto all’attacco con Piatek e Nico Gonzalez è Saponara il candidato a partire dall’inizio.

Trio pesante dietro alla punta Scamacca per ciò che riguarda invece il Sassuolo, che con Berardi e Raspadori proporrà Traore. Con Ruan favorito su Muldur per giocare in difesa con Chiriches e Ferrari, davanti a Consigli, Kyriakopoulos va a sinistra mentre Frattesi e Maxime Lopez agiranno in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Ruan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Gonzalez, Piatek, Saponara