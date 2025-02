Ambizioni a confronto: la fantasia al potere della Fiorentina sfida i 50 milioni del Como sul mercato invernale

Sarà bene ricordarlo perché la classifica rischia di portare fuori strada, ma il Como in arrivo domani al Franchi è stato inevitabilmente considerato tra i grandi protagonisti del mercato invernale. Nel match in programma domani alle 12:30 si sfidano diverse ambizioni, d’Europa nel caso dei viola di salvezza per i lariani, ma entrambe figlie di un rilancio diventato evidente nel corso delle trattative invernali.

Investimenti pesante in riva al lago

La più ricca proprietà della Serie A non si è tirata indietro di fronte a investimenti e innesti da mettere a disposizione di Fabregas, tanto che secondo i numeri riferiti da Transfermarkt hanno aggiunto altri 50 milioni di euro dopo quelli sborsati in estate. Dalla punta greca del Celta Vigo Douvikas ad Azon, Caqueret e Smolcic fino al granata Vojvoda, al portiere Butez e al prestito (dal Barcellona) Valle, il Como è andato alla ricerca anche di scommesse rischiose, come pare essere il tentativo di rilancio di Dele Alli. Inevitabile pensare anche al grande ex della gara di domani, quell’Ikonè prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro.

Il mercato viola e la fantasia al potere

Di contro Commisso ha risposto trattenendo Comuzzo, o meglio alzandone la valutazione fino a 40 milioni, ma soprattutto rilanciando un centrocampo e una trequarti oggi completamente restaurati. Fagioli è il colpo arrivato sul fil di lana dopo una finestra in cui Folorunsho e Pablo Marì avevano aperto le entrate, ma non è da escludere che domani dal primo minuto possa esserci un altro volto nuovo come Zaniolo chiamato probabilmente a sostenere il peso della sostituzione di Kean. Fin qui ancora da scoprire pure il centrocampista Ndour, arrivato dal PSG, conferma di come Pradè e Goretti abbiamo seguito un indirizzo di mercato votato a porre la fantasia (di gioco) al potere.