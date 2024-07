AG. VITOR ROQUE A FV: "AD ORA MAI PARLATO CON ACF. VUOLE RESTARE, MA NE PARLEREMO CON FLICK"

FirenzeViola.it

Da un po' di tempo, è stato accostato alla Fiorentina anche il profilo di Vitor Roque, centravanti classe 2005 del Barcellona. Brasiliano, emerso in patria con la maglia dell'Atletico Paranaense, ha convinto i blaugrana a sborsare per lui appena un'estate fa circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus, per un ragazzo che all'epoca era appena maggiorenne. L'accordo prevedeva la sua permanenza in Sudamerica un altro anno prima di sbarcare quest'estate a Barcellona, ma a gennaio c'è stata un'inversione a U che ha spinto il club di Laporta ad anticipare i tempi, portando Vitor Roque in Catalogna a metà della stagione. Inizia così il percorso del nativo di Timoteo, catapultato in un top club del Vecchio Continente a fare da chioccia a Robert Lewandowski, unico attaccante su cui poteva contare Xavi. Proprio l'ex tecnico blaugrana però non è mai stato convinto appieno da Vitor Roque, utilizzato a dir poco col contagocce dall'ex regista del Barcellona. Motivo per cui Andre Cury, agente dell'attaccante, più volte ha tuonato ai media locali in merito allo scarso utilizzo del ragazzo, su cui non potevano che accendersi le luci del mercato. In queste settimane, Vitor Roque è stato accostato alla Fiorentina, all'Inter, al Napoli e diverse società europee.

Per far luce sulla questione, Radio FirenzeViola ha interpellato in esclusiva proprio Cury, che spiega come ad ora il ragazzo sia voglioso di giocarsi ancora le sue carte a Barcellona, deciso a voler raccogliere i frutti di un investimento consistente fatto appena un anno fa: "Ad ora rimane. Vitor Roque vuole rimanere al Barcellona", afferma il procuratore ai nostri microfoni.

A Barcellona è arrivato Hansi Flick in panchina. Avete già avuto modo di confrontarvi?

"No, non ci abbiamo ancora parlato. La preparazione comincia il 10 luglio, dopo ci confronteremo con Flick e sapremo che cosa ne pensa".

Però questa prima mezza stagione non è andata a buon fine.

"Sì, ma non si sono creati problemi. Sono stati sei mesi difficili ma la prossima stagione rimarrà a Barcellona. È molto contento e vuole ripartire da lì. È arrivato a gennaio. È normale che ci voglia un periodo di adattamento, la prossima stagione troverà più spazio".

Nelle settimane passate si è parlato molto di dialoghi tra l'entourage e diversi club italiani. Conferma?

"Al momento non ho parlato con nessuno. La sua idea è quella di rimanere".