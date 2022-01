A TORINO DIFESA DA INCUBO, MA NON SI SALVA NESSUNO

TERRACCIANO - Colpito quasi a freddo può far poco sulla testata ravvicinata di Singo. Anche in occasione della doppietta di Brekalo pare avere relative responsabilità. Stesso dicasi per il gol di Sanabria che apre la ripresa e chiude definitivamente il conto, 5,5

ODRIOZOLA - Dopo l’uno due granata chiama al tiro Vlahovic dopo un buon tunnel sulla destra. Tagliato fuori dal retropassaggio di Callejon osserva Brekalo infilare il 3-0. La corsa e poco altro, 5,5

MILENKOVIC - Ha la sfortuna di alimentare l’azione del Torino in occasione del vantaggio. C’è del suo un po’ in tutti i gol incluso il quarto sul quale lascia spazio a Mandragora per l’assist, 5

QUARTA - Il rinvio che propizia il cross di Vojvoda non è il massimo, il piazzamento sui gol di Singo e il primo di Brekalo pure. Il black out prosegue ininterrotto per tutto il primo tempo tanto da restare negli spogliatoi, 4,5

Dal 1’st IGOR - Pessimo impatto sulla partita a giudicare da come perde Sanabria in occasione del poker granata. Di lì a poco si fa anche ammonire salvo infilare un altro svarione nel finale, 4,5

BIRAGHI - Assente ingiustificato nella chiusura a Singo sul primo gol del Torino non riesce nemmeno a proporsi con continuità al traversone, 5

BONAVENTURA - In forte difficoltà fin dalle prime battute non trova il cambio di passo nel corso di un primo tempo in ombra. Ripresa sulla stessa falsa riga con conseguente apatia in mezzo al campo, 5

TORREIRA - Più nascosto rispetto al solito anche lui paga dazio alla maggiore intraprendenza granata del primo tempo e più che innervosirsi non riesce a fare nel resto della gara, 5,5

CASTROVILLI - Approccio troppo morbido in una prima mezz’ora in cui non riesce a imporsi. Manca di misura negli appoggi esattamente come nelle iniziative individuali, 5

Dal 28’st MALEH - S.v.

CALLEJON -Avvio di gara più che anonimo peggiorato dall’assist suicida che regala la doppietta a Brekalo. Sostituzione inevitabile all’intervallo, 4,5

Dal 1’st SAPONARA - Buono spunto dopo una decina di minuti di gioco anche se il tiro non è irresistibile. Si spenge alla distanza, 5,5

VLAHOVIC - Primo tentativo di girata troppo centrale su invito di Odriozola. Troppo isolato stavolta sembra in difficoltà anche solo nel difender palla e al tiro non c’arriva mai nel secondo tempo, 5

Dal 28’st KOKORIN - S.v.

GONZALEZ - Sembra accusare qualche problema fisico nelle prime battute ma come molti dei suoi compagni non riesce a dare concretezza al suo gioco. S’intestardisce nella ripresa, si vede di testa ma cerca troppo l’uno contro uno e riuscendo raramente a vincerlo, 5,5

Dal 33'st IKONÈ - S.v.

ITALIANO - Il ritorno in campo non è esattamente come se l’aspettava perché i suoi combinano poco davanti salvo regalare troppi spazi dietro e complice qualche disattenzione di troppo alla mezz’ora la sua squadra è già sotto di due reti. Dopo l’intervallo tira fuori Quarta e Callejon (tra i peggiori) e riparte con Igor e Saponara ma l’atteggiamento non cambia e anche il quarto gol del Toro mostra lacune evidenti. Kokorin e Maleh, oltre all'esordiente Ikonè, non cambiano una partita chiusa che la sua squadra non ha praticamente giocato, un vero peccato a giudicare dall’opportunità offerta dalla classifica, 5