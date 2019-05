LA CAROVANA DELLA VERGOGNA

"Nel calcio c’è un’unica grande inconfutabile verità: vince chi la butta dentro e una volta in più dell’avversario. Questa regola deve essere stata annullata ieri sera a Bologna, dove la nostra Fiorentina ha perso per 2-0, perché ho sentito diversi commenti che esaltavano il primo tempo della Viola. Ma che si vince ai punti? Danno una valutazione per il gioco e per l’impegno, oltretutto espressi per soli di 45 minuti? Come quando, tanto tempo fa, a scuola davano nei temi anche un voto per la bella calligrafia!

Ma stiamo scherzando? A cosa è valso il primo tempo del Dall’Ara? A confermare che le potenzialità ci sarebbero ma che non si applicano (di nuovo come se si fosse a scuola!). Posso passare un pizzico di sfortuna ed un portiere in forma, che comunque fa il suo a differenza di Boruc che troppo spesso pare indeciso, ma se sei la squadra che ha segnato meno in trasferta, credo in tutto l’universo calcistico, vorrà pur dire qualcosa. Che è un triste e ignobile record.

Ho comunque trovato anche io una mia certezza: ho ufficialmente mollato Montolivo. L’ho sempre difeso, conscia del fatto che purtroppo non c’era nessuno meglio di lui e speranzosa che almeno fosse egoista e pensasse un po’ alla sua gloria pro europei. Invece no, è proprio una…medusa, inconsistente, trasparente e urticante. Un briciolo di rispetto per questa maglia che ti ha fatto crescere nel calcio ce lo devi, caro Riccardino, non dico per la società ma per i tifosi e la città, si. Non che sia solo, sulla carovana della vergogna: ci si possono accomodare Vargas, Lazzari, Cerci, Olivera (e chi l’ha comprato!) e altre misere comparse.

Cosa sarà passato, dentro la testolina ignuda di Olivera, quando a centrocampo, davanti all’arbitro, ha steso Diamanti? Gli è stato detto che la Fiorentina gioca, o meglio giocherebbe, a calcio e non a lotta greco romana? Farsi espellere è stato un suicidio ma, da lì a mollare completamente la gara, la colpa è di tutti. La Fiorentina si è sciolta più della neve che contornava il campo di Bologna. Jovetic è sparito insieme ad Amauri, la difesa, ad esclusione di Natali, sembrava ballare e il centrocampo…quale centrocampo? Il Bologna, anche già vittorioso, lottava su tutte le palle, anche quelle impossibili, noi neanche su quelle possibili.

Poco consola che i gol rossoblu potessero essere viziati da falli o fuorigioco, perché non c’è stato il minimo accenno di reazione, la minima presenza di un’anima viola.

Vorrei fare infine i complimenti a Diamanti che ha fatto un capolavoro, non per il gol ma perché da solo ha fatto fuori mezza Fiorentina: ha fatto ammonire Gamberini e Cassani (che erano in diffida), Vargas (che non è niente) e Olivera (che si era visto troppo in viola e ora si merita una sosta o due). Strepitoso!

E domenica sera dove andiamo? A mangiare una pizza, sarebbe il consiglio migliore!"

La Signora in viola