Verso Inter-Fiorentina: Dimarco ancora con la febbre, Correa lavora a parte

L'Inter ha lavorato in mattinata in vista della gara contro la Fiorentina, lunedì sera. Secondo quanto riporta Sky Sport Federico Dimarco, già febbricitante giovedì, è ancora ko per la febbre ed oggi non si è dunque allenato. Inoltre lavoro a parte anche per Correa, che però domani dovrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo. La squadra di Inzaghi tornerà ad allenarsi domani mattina e lunedì mattina (domani sera la squadra nerazzurra non farà invece ritiro).