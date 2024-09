VASQUEZ, Brambilla: "Viviano spinse per averlo all'Ascoli"

FirenzeViola.it

La Fiorentina domenica alle 18 in campionato sfiderà l'Empoli. Nei toscani, una sorpresa di questo inizio di stagione è sicuramente il portiere colombiano Devis Vasquez preso in estate dal Milan. La redazione di TMW ha intervistato il preparatore dei portieri Antonello Brambilla che ha avuto Vasquez all'Ascoli:

"Ho proposto Devis a Castori e al direttore Giannitti. Ne ho parlato pure con Emiliano Viviano con cui ho un ottimo rapporto: lui ha detto che era bravo e anche per lui andava preso. Vasquez mi piace sia come ragazzo che come portiere. Ha una fame incredibile, voglia di emergere ed è un grande lavoratore. Si allena e si cura bene, gli mancava un po' della continuità che ha iniziato a trovare nel finale della scorsa stagione ad Ascoli. Le dico che mi avevano chiamato anche altre squadre di Serie A per lui, erano tre oltre all'Empoli".