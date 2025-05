Udinese, Kabasele: "Peccato per il finale di stagione. Potevamo essere davanti al Como"

Il difensore dell'Udinese Christian Kabasele nelle scorse ore è intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight per parlare delle emozioni di giocare con la fascia di capitano al braccio contro la Juventus e del finale di stagione: "Sto dimostrando di essere un professionista e di essere importante per la squadra. Il mister ha riconosciuto il mio lavoro dandomi la fascia, essere capitano di una squadra come l’Udinese mi riempie d’orgoglio. Io sono uno dei più vecchi nello spogliatoio, devo essere sempre d’esempio. Provo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile".

Sul finale di stagione e il campionato dell'Udinese

"Peccato per questo finale di stagione. Abbiamo fatto un ottimo campionato, ma poi ci si ricorda solo delle ultime partite. Nell’ultimo periodo non abbiamo fatto il nostro lavoro, soprattutto nella partita con il Monza, che ha portato negatività in tutto l’ambiente. Peccato, perché avevamo le carte in regola per essere davanti al Como. Lo scorso anno ci siamo salvati all’ultima giornata, quest’anno con due mesi d’anticipo. Il mister ha fatto bene e ha capito subito il calcio italiano, siamo una squadra in crescita e questo ci porta ad avere degli alti e bassi. Il prossimo anno dobbiamo fare di più, abbiamo giocatori con grande potenziale. Poi quest’anno ci è mancato per molte partite il nostro capitano Thauvin, non è facile giocare senza di lui. In generale posso dire che abbiamo fatto bene".