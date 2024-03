TORINO, Coi viola curva senza striscioni per protesta

FirenzeViola.it

In occasione di Torino-Fiorentina, o meglio da questa partita in poi, la curva del tifo granata comparirà senza striscioni. Iniziativa portata avanti dai gruppi organizzati dei supporter del Torino dopo i tanti daspo ricevuti, e riportata attraverso il comunicato emesso ieri e a cui hanno fatto seguito quelli degli altri gruppi organizzati della Maratona. Tuttosport lo riporta oggi sulle sue pagine:

“In questi giorni il nostro gruppo, già fortemente decimato dalle diffide degli ultimi anni, è stato raggiunto da una pioggia di daspo (una quindicina, ndr), denunce e arresti. Il segnale è chiaro: farci scomparire! Coerenti con la nostra mentalità, siamo da sempre consapevoli delle possibili conseguenze del nostro vivere Ultras. Questa volta però veniamo colpiti per una protesta tenutasi in occasione dell’incontro Torino-Sassuolo (6 novembre, ndr) durante il quale venne messa in atto una contestazione contro Cairo, la società e la squadra. Il tutto si era svolto in modo sereno e pacifico: uno sciopero del tifo di 15 minuti lasciando vuoto il settore centrale (secondo le forze dell’ordine si svilupparono anche alcune minacce per dar vita al “picchetto” del tifo e lasciare vuota quella parte centrale della curva, delimitata da nastri colorati; ndr). Pertanto verso l’assurda repressione in atto verrà a mancare la nostra presenza allo stadio... Non ci avrete mai come volete voi! Torneremo più forti di prima!”.