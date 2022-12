TOLOI, Vogliamo l'Europa. Inizio è stato ottimo, poi...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER CASTRO RIENTRO GRADUALE: NO AMICHEVOLI La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... NOTIZIE DI FV TERZIC, IL BOLOGNA È INTERESSATO AL TERZINO SERBO Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa ad Aleksa Terzic. Il terzino serbo è finito nel mirino del Bologna di Thiago Motta. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa ad Aleksa Terzic. Il terzino serbo è finito nel mirino del Bologna di Thiago Motta. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi