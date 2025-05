Thauvin, l'Udinese ha sfruttato l'opzione di un anno

Il giocatore dell'Udinese Florian Thauvin sarà bianconero per un'altra stagione. L'attaccante, in scadenza a giugno, ha così il contratto fino al 2026 per evitare dunque che già ora vada via a zero. Il giocatore è stato centrale nella squadra del nuovo tecnico ma è stato poi bloccato da una fascite.