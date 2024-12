THAUVIN, Il Franchi mi porta fortuna. Se è così, ben venga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Per me è importante la vittoria della squadra, abbiamo vinto contro una squadra molto forte e dobbiamo continuare così. Questo stadio mi porta fortuna, ho segnato anche l'anno e se sarà così ben venga. Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Dobbiamo giocare con più personalità ed essere più concentrati all'inizio". Florian Thauvin, attaccante dell'Udinese andato a segno nel successo per 1-2 sulla Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha commentato così la vittoria della sua squadra al Franchi.