SEMPLICI, Turnover in vista della Viola? Vedremo

Alla vigilia del match col Napoli, l'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha risposto così in conferenza stampa sulla possibilità, in vista delle due gare salvezza contro Benevento e Fiorentina, di far riposare qualcuno: "Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l'ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top. Oggi c'è il Napoli e bisogna provare a portare via un risultato positivo, questa partita dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Paure o preoccupazioni non ne ho, so di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità".