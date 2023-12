SALERNITANA, Squadra in crescita. Dia ok per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport, la Salernitana non ha intenzione di fermarsi dopo i quattro punti conquistati con Sassuolo e Lazio. La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente, come dimostrano i recuperi di Dia e Tchaouna. Per entrambi sembra probabile la convocazione in vista della sfida di domani al Franchi. La Salernitana ha bisogno di punti per risalire la classifica e come sottolineato da Filippo Inzaghi in conferenza stampa la squadra ne è convinta ed è pronta a lottare per ottenerli. Con la consapevolezza ha aggiunto lo stesso tecnico che la Fiorentina sulla carta è più forte.