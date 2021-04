QUI SASSUOLO, Berardi e gli altri: il punto sui rientri

Il portale SassuoloNews.net fa il punto della situazione sui neroverdi, che sabato affronteranno la Fiorentina e in particolare sui numerosi ed illustri assenti del reparto avanzato. Per quanto riguarda Francesco Caputo, ancora non è possibile stabilire una data per il suo rientro, e dovrebbe saltare anche la sfida ai viola al pari di Gregoire Defrel. Discorso diverso invece per Domenico Berardi: nel caso del 25 c'è qualche speranza in più per vederlo inserito nei convocati del Sassuolo per sabato.