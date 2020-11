QUI PARMA, Oggi la ripresa in vista della Fiorentina

Dopo aver goduto di un giorno di riposo all'indomani del prestigioso pari ottenuto a San Siro contro l'Inter, il Parma torna ad allenarsi nella giornata di oggi per cominciare a preparare la sfida in programma sabato prossimo al Tardini con la Fiorentina di Beppe Iachini. La squadra ducale lavorerà, come di consueto, al centro sportivo di Collecchio: la seduta sarà ovviamente a porte chiuse.