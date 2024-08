QUI PARMA, Il probabile undici di Pecchia e le assenze

Vigilia di campionato anche in casa Parma: i prossimi avversari della Fiorentina sono alle prese con qualche dubbio di formazione in vista della sfida in programma domani (ore 18.30) al Tardini. A riportarli è ParmaLive: fuori per squalifica capitan Delprato, oltre agli infortunati Charpentier, Hernani e Benedyczak. Resta in dubbio invece Bonny, uscito malconcio dalla sfida contro il Palermo. Tra i pali dovrebbe toccare fin da subito al nuovo acquisto Suzuki, pronto ad esordire nel massimo campionato italiano. Davanti a lui, nella linea difensiva, l’altro nuovo acquisto Valeri, che partirà largo sulla sinistra, con Coulibaly a destra. Al centro invece ci sarà Circati, affiancato ad uno tra Balogh e Osorio. In mediana fiducia alla coppia Estevez-Cyprien, con Sohm avanzato in trequarti, ma attenzione anche all’opzione Bernabè, fresco di oro olimpico con la Spagna.

In avanti invece Pecchia si affida all'estro di Man che partirà largo sulla fascia destra, con Mihaila a sinistra e Bonny nel ruolo di prima punta. Se il francese non dovesse recuperare, spazio per Partipilo sulla fascia, con Mihaila avanzato nel ruolo di falso nove.