QUI LAZIO, Il possibile undici di mister Inzaghi

Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze cambia un solo giocatore rispetto al successo per 4-3 contro il Genoa. Perché al Franchi rientrerà dalla squalifica Acerbi, titolare al centro della difesa tra Marusic e Radu, con Hoedt che va addirittura fuori rosa. Sulle corsie spazio ancora a Lazzari e Lulic, a maggior ragione vista la squalifica di Fares a sinistra, in mezzo Milinkovic-Savic, recuperato dopo un paio di allenamenti saltati in settimana, l'equilibratore Lucas Leiva e la fantasia Luis Alberto. Davanti Immobile e Correa, coppia assolutamente intoccabile visto il momento di forma eccezionale dell'argentino.

LAZIO (3-5-2): Pepe Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Lulic; Correa, Immobile.