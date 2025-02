Qui Hellas, contro la Fiorentina torna Ghilardi. E anche Valentini ha convinto

Come riportato dall'edizione odierna de L’Arena, domenica alle 15 il Verona affronterà la Fiorentina. Il tecnico gialloblù Zanetti ritroverà per l'occasione lo squalificato Ghilardi, ex di turno, che viene definito un "raggio di sole". Con lui, potrebbero cambiare le gerarchie in difesa anche se la prova di Nicolas Valentini contro il Milan ha convinto e sembra essere in questo momento l'uomo giusto per la squadra. Nessuna novità prevista dall’infermeria, dove rimangono Serdar, Tengstedt e Frese oltre ad Harroui che ha finito la stagione.