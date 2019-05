QUI GENOA, Il probabile undici di mister Prandelli

Prandelli dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2: davanti al portiere Radu rientrerà l'argentino Romero al centro della difesa, con Biraschi e Zukanovic a completare il reparto. Criscito potrebbe così essere dirottato più avanti sulla fascia, con Pereira favorito sull'out opposto, dato che Lazovic non sembra riuscire a recuperare. In mezzo Radovanovic davanti alla difesa, con Bessa e Veloso interni di centrocampo. In attacco, visto il momento, i due veterani Pandev e Lapadula sembrano in vantaggio nei confronti di due calciatori più giovani come Kouamé e Sanabria. Attenzione però soprattutto al primo.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Pandev.