QUI EMPOLI, Maleh e Fazzini recuperati per il derby

Il prossimo avversario della Fiorentina, l'Empoli, questa mattina, giovedì, si è allenato in vista del derby con la Fiorentina dopo la seduta pomeridiana di ieri pomeriggio, dopo il rientro in nottata da Torino. Le buone notizie riguardano Maleh e Fazzini, i due si sono allenati in parte con il resto del rguppo, e aleggia un certo ottimismo sul fatto che possano essere a disposizione per domenica contro i viola. Da capire poi se D’Aversa potrà inserirli dal primo minuto, difficile.

Comunque i prossimi due allenamenti, domani mattina e sabato, sempre al mattino, saranno decisivi per queste scelte. Sul fronte formazione la sensazione è che si vada verso una conferma quasi totale della formazione che ha giocato a Cagliari.