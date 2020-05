INDISCREZIONI DI FV CAMPI, OPZIONE PER L'ACQUISTO DEI TERRENI RINNOVATA AL 2021. E IL FRANCHI ATTENDE Quella vissuta oggi sul fronte stadio ha tanto il sapore di una apparente giornata-svolta. Del resto che le attenzioni della Fiorentina per la costruzione del nuovo impianto fossero state rivolte verso i terreni della famiglia Casini nel Comune di Campi Bisenzio lo si era... Quella vissuta oggi sul fronte stadio ha tanto il sapore di una apparente giornata-svolta. Del resto che le attenzioni della Fiorentina per la costruzione del nuovo impianto fossero state rivolte verso i terreni della famiglia Casini nel Comune di Campi Bisenzio lo si era... NOTIZIE DI FV FV, SCARICA GRATIS L'APP PER IPAD, IPHONE E ANDROID! FirenzeViola.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo viola sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la qualità delle notizie di FirenzeViola.it, sfogliando le news di primo piano e tutti gli ultimi... FirenzeViola.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo viola sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la qualità delle notizie di FirenzeViola.it, sfogliando le news di primo piano e tutti gli ultimi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 maggio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi