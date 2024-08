PUSKAS, Tutto esaurita la Pancho Arena per giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il pareggio per 3-3 del Franchi, giovedì la Fiorentina si giocherà il passaggio alla fase a girone unico della Conference League contro la Puskas Akademia in Ungheria. Il match, in programma per le ore 21:00, si disputerà alla Pancho Arena di Felcsút. Ad accogliere la formazione di Palladino ci sarà uno stadio che seppur poco capiente, circa 3 800 posti a sedere, sarà pieno di entusiasmo. Come riportato dal sito ufficiale della società giallonera infatti già da qualche giorno sono esauriti i biglietti destinati ai tifosi locali.