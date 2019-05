PELLISSIER, "A 40 anni è il momento di smettere". La maglia 31...

Sergio Pellissier, 174 gol tra i professionisti, 112 dei quali in Serie A con la maglia del ChievoVerona, ha deciso di dire basta al calcio (a fine stagione ovviamente) e lo ha annunciato in questi minuti con una conferenza stampa: "Non ho preso la decisione di ritirarmi in un giorno, ci ho pensato tutto l'anno. Il presidente lo sapeva da tre o quattro mesi e ha provato a convincermi a ripensarci ma era giusto così. Adesso è il momento dio lasciare spazio agli altri, non è facile ma quando si vuole giocare a tutti i costi anche a 40 anni si rischia di dare fastidio e di essere negativi. Futuro? Ho chiesto al presidente di non fare l'uomo simbolo. Voglio responsabilità perché sono fatto così e non voglio rubare soldi, li ho già rubati giocando. Adesso devo lavorare seriamente, anche se non ci sarà spazio in società rimarremo sempre amici". Intanto il presidente Campedelli, con lui in conferenza stampa, ha confermato che la maglia 31 verrà ritirata "E' scontato, solo suo figlio potrebbe indossarla".