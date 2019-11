PARMA, Nessuno ha preso meno cartellini in Serie A

Diciannove ammonizioni in dieci gare. E zero espulsioni. Questo il dato che emerge sommando tutte le sanzioni disciplinari comminate ai crociati in questo avvio di stagione. Lo riporta ParmaLive.it, che scrive anche come il Parma sia stata finora la squadra più corretta dell'intera Serie A, al pari dell'Atalanta. Sono diciannove cartellini anche per il Torino, ma di questi due sono rossi, e per questo i granata si mettono sul gradino più basso del podio. La squadra finora più sanzionata è il Milan, con trenta cartellini ricevuti di cui ben cinque rossi. Trenta anche per Genoa e Bologna, ma i rossi sono rispettivamente quattro e due. 27 invece i cartellini per la Fiorentina di Montella, che ha preso 2 rossi in stagione.