NICOLA, Dobbiamo migliorare sui piazzati ma coi viola...

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore dell'Empoli, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro il Sassuolo. Queste le sue valutazioni in merito ai calci piazzati: "Indubbiamente questo è un aspetto da migliorare. Con la convinzione più che con i movimenti, abbiamo bisogno di trovare il piacere di andare a rompere le scatole. Continuiamo a lavorare ogni giorno, conta solo la perseveranza. La partita contro la Fiorentina non era molto improntata verso le fasce, quindi ci stava di non tirare angoli. Sono fiducioso, niente arriva senza mettere una maniacalità"