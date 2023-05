NAPOLI, Politano può recuperare per i viola. Mario Rui...

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport Matteo Politano e Mario Rui non saranno ancora a disposizione per la sfida di questa sera contro l’Udinese. L’unico che potrebbe recuperare per Napoli-Fiorentina di domenica può essere soltanto Politano che proverà dunque a rientrare in gruppo a stretto giro. Non sono ancora noti i tempi di recupero effettivi del terzino Mario Rui.