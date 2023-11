MILAN, Apprensione per le condizioni di Tomori

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan in apprensione per le condizioni fisiche di Fikayo Tomori. Il centrale britannico ieri sera è stato costretto al cambio tra il primo e il secondo tempo di Inghilterra-Malta a causa di una botta alla caviglia rimediata durante la prima frazione di gioco. La società rossonera si è già informata sulle sue condizioni fisiche e spera che il calciatore venga tolto dalla lista dei convocati per la sfida di lunedì così da riaverlo prima a Milanello e poterlo valutare per la sfida di campionato contro la Fiorentina.