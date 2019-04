MAZZARI, Gara dura, Rossi il valore aggiunto viola

Queste le parole in conferenza stampa di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, prima del match di campionato contro la Fiorentina:

La gara con la Fiorentina? Sarà una gara difficilissima anche alla luce degli ultimi risultati dei viola in casa che hanno vinto le ultime due al Franchi contro Siena e Udinese. A Firenze la Fiorentina ha raccolto 21 punti su 28 disponibili e hanno valori qualitativi da alta classifica. Per questo dobbiamo pensare solo ai viola. Spero di trovare i giocatori concentrati per superare questo scoglio. Tutto il resto, la Champions e la classifica, non m'importano.

Delio Rossi? E' il valore aggiunto della Fiorentina. Rossi è uno dei migliori tecnici in circolazione. Il suo è un calcio propositivo, come anche il nostro. Lui sa benissimo come affrontare il Napoli e penso che starà attendo ad entrambe le fasi. Mi aspetto una gara molto tattica che verrà conquistata dalla squadra che vincerà i duelli fra i vari giocatori.

Come fermare Amauri e Jovetic? Purtroppo dobbiamo lavorare in tempi stretti. Il mio staff studia molto gli avversari, ma dovrò preparare la gara con la Fiorentina nell'allenamento di oggi. Con tante partite da giocare incidi meno sul lavoro della squadra. Meno male che il nostro è un gruppo rodato.