KOULIBALY, Ko in coppa? Pensavamo già ai viola

Kalidou Koulibaly ha parlato a SkySport del primo stop del suo Napoli, la rocambolesca sconfitta avvenuta ieri in Europa League contro lo Spartak Mosca. Ecco le parole del centrale azzurro: "La partita e soprattutto il finale di gara sono stati nervosi anche per il comportamento di qualche membro della loro panchina. Non voglio però cercare scuse, dovevamo fare molto meglio. Adesso dobbiamo lavorare e voltare pagina, ragionare partita dopo partita. Per me non abbiamo avuto il giusto atteggiamento, abbiamo pensato alla gara di domenica contro la Fiorentina e questo non va bene, se non mettiamo la testa in partita andiamo in difficoltà. Mister Spalletti era rammaricato, ci aveva avvisato prima della partita sulle insidie".