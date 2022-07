JUVE, McKennie KO. Rischia di saltare la Fiorentina

Questa notte i bianconeri sono scesi in campo per l'amichevole contro il Real Madrid (persa poi per 2-0 dalla squadra di Allegri) e nè in campo nè in panchina risultava presente il centrocampista texano McKennie. L'ex Schalke 04 infatti ha rimediato una lussazione alla spalla e rischia di stare ai box per oltre un mese. Dunque, oltre a Pogba, la Juve rischia di perdere un altro centrocampista in vista della sfida alla Fiorentina in programma il prossimo 3 settembre.