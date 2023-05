JURIC, Viola tra le otto grandi. Sanabria uscito perché...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Hellas Verona e si è proiettato al prossimo match con la Fiorentina.

Come stanno Sanabria e Vlasic?

"Vlasic non stava bene e non mi aveva detto nulla, menomale. Tonni aveva un problemino con l'adduttore, mi sembrava si gestisse un po'. Speriamo di recuperarlo per le ultime tre gare".

La gara con la Fiorentina è la più importante della stagione?

"Mi brucia la sconfitta col Monza: abbiamo perso per errori arbitrali e demeriti nostri. La Fiorentina la metto tra le otto grandi, ha un ottimo allenatore e ho sempre la sensazione di affrontare una grande squadra quando la trovo".