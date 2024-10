JURIC, Oggi tutto sbagliato. 40 giorni di lavoro buttati via

FirenzeViola.it

L'allenatore della Roma Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per anlaizzare il match del Franchi tra Fiorentina e Roma: "Stasera è successo che abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo fatto buone prestazioni e stasera abbiamo sbagliato tutto. Come se avessimo dimenticato 40 giorni di lavoro".

Dietro il doppio cambio cosa c'era?

"Sono rimasto male per la partita. Contro la Dynamo Kiev avevamo fatto bene. Oggi partita brutta e atteggiamento sbagliato specialmente in fase difensiva. Cambio sia tecnico che per dare un segnale. Non solo loro due, tutta la squadra male. Stasera tutto sbagliato. Poche scuse e poche cose da dire".

Sei convinto che le caratteristiche siano quelle giste per il tuo calcio?

"Se una squadra prende solo 5 gol in 7 partite e subisce poco vuol dire che ce la fa alla grande. Oggi invece abbiamo preso gol ridicoli. Se una squadra fa sempre bene vuol dire che ha le caratteristiche giuste. Oggi non sono stati concentrati anche ad altri capita. A noi è capitato oggi, bisogna ripartire migliorando".

Si sente in discussione?

"Sapete come è il calcio. Abbiamo fatto un grande lavoro buttato via oggi. Grande lavoro, vecchi tornati sul loro livello e giovani che stavano crescendo, oggi tutto buttato via. Io rimango convinto che in questi 40 giorni abbiamo fatto bene e oggi non me lo aspettavo".

Il cambio di Cristante è stato un segnale forte?

"Il gruppo non è molto lungo. Tutti devono essere partecipi. Non devo mandare segnali. Scelgo sulla base delle prestazioni. Bryan aveva fatto bene e ci dà equilibrio e oggi ha fatto una brutta gara. Dobbiamo tirare fuori il massimo da tutti".