INZAGHI, Immobile un leader. Oggi abbiamo condotto

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così nel post partita: “E’ stata una partita giocata molto bene, condotta. Venivamo da giovedì, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice preparare una partita in un giorno e mezzo. Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra e un pubblico caloroso. Dobbiamo lavorare ancora sui nostri difetti. Stasera ero tranquillo dopo Glasgow perché la mia squadra aveva giocato bene anche là. Abbiamo sempre condotto nella maggior parte delle partite. Avremmo dovuto avere più punti di quelli che abbiamo considerando ciò che abbiamo fatto. Immobile avrebbe dovuto tirare il rigore. Caicedo è un buon rigorista, ma Ciro alla fine mi ha detto che era giusto così, che lo battesse lui. Caicedo è stato tra i migliori giovedì e per Immobile era giusto così. Soffriamo molto l’aggressività e la velocità. Celtic, Bologna e Atalanta sono le squadre che ci hanno messo più in difficoltà. A Immobile non manca niente, con la Lazio ha battuto tutti i record. Per noi è un punto di riferimento. Ieri aveva un problemino al ginocchio e si è curato fino alla fine, è un leader. A livello nazionale è il titolare dell’Italia insieme a Belotti, tutti quanti sono convinti di Immobile”.