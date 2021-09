GEROLIN, Vera Udinese non è quella vista col Napoli

Manuel Gerolin è sicuro, l'Udinese non è quella vista lunedì al "Friuli". All'Olimpico gli uomini di Gotti se la possono giocare:"La batosta contro il Napoli non fa testo. Gli azzurri sono al momento la squadra più forte della Serie A. Ma l’Udinese non era quella che siamo stati abituati a vedere in questo inizio di campionato. La Roma dovrà fare attenzione, non sarà facile vincere. I giallorossi se vogliono restare in alto devono ritrovare subito i tre punti. Anche i bianconeri però vorranno tornare a fare bene".

L'ex direttore sportivo bianconero ha poi parlato anche del suo futuro: "Rientrare non è semplice. Ho parlato della possibilità di tornare a fare il capo scout che è ciò che avevo fatto all’Udinese. Spero di rientrare presto, ho grande voglia. Vedo tante partite, ho i miei contatti in giro per il mondo. Spero di portare competenza e voglia”.