GENOA, Senza attacco: convocato il fratello d'arte I. Dorgu

Perso anche Ankeye nel corso dell'ultima partita, persa con il punteggio di 3-0 sul campo della Lazio, il Genoa e il suo allenatore Alberto Gilardino devono fare i conti con un reparto d'attacco svuotato e ridotto ai minimi termini dai tanti infortuni che si sono andati sommando. L'ultimo arrivato Balotelli ancora non è pronto a livello fisico e non è stato incluso nella lista di calciatori convocati per il prossimo impegno di campionato, quello casalingo contro la Fiorentina di domani (18:30).

Nell'elenco dei convocati stilato da Gilardino c'è spazio invece per una novità, vista la prima chiamata tra i grandi di Ifenna Dorgu (18 anni). Promettente attaccante classe 2006, danese di origini nigeriane, è fratello di quel Patrick che al Lecce si sta rivelando uno dei fattori ormai dallo scorso campionato, andato a segno anche ieri contro il Verona. Chissà che la sfida con la Fiorentina non possa essere dunque occasione per vedere muovere i primi passi su un campo di Serie A da parte del secondo dei fratelli Dorgu.