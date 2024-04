GENOA, Dubbi per Gilardino: il punto verso la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TMW fa il punto della situazione in casa Genoa verso la partita di lunedì contro la Fiorentina. Per Alberto Gilardino, allenatore del Grifone, non sono pochi i dubbi di formazione. La bella prestazione contro il Verona di Ekuban potrebbe portare il tecnico rossoblu a confermare l’attaccante dal primo minuto al fianco di Gudmundsson alle spalle di Retegui in un ipotetico 3-4-2-1. Questo porterebbe ad allargare Messias sulla fascia sinistra con in mezzo Badelj e Frendrup e a destra Sabelli.

Qualora invece l’allenatore dovesse puntare sul 3-5-2 verrà sacrificata una delle tre punte con Messias che trasla al centro e Haps sulla mancina. In difesa davanti a Martinez confermata la linea a tre con De Winter, Bani e Vasquez.