FABREGAS, Varane? Una sua scelta, vedremo che accadrà

© foto di www.imagephotoagency.it

A Como è scoppiato, ancor prima di iniziare la propria esperienza in Serie A, il "caso" Raphael Varane. Il calciatore, out da circa un mese per un problema fisico, nella giornata di oggi è stato tagliato fuori dalla lista dei 25 per la Serie A, fatto che aperto la possibilità di una clamorosa rescissione del contratto (QUI la news).

A tal proposito, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas, nella consueta conferenza di vigilia, non ha chiarito i dubbi: "Varane? Vediamo cosa può succedere con Varane, è una sua decisione. Dobbiamo capire come sta e come si sente, per il momento non ha ancora recuperato bene e dobbiamo aspettare un po’ di più".